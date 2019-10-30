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Свечников забросил сюрреалистичную шайбу в стиле Гранлунда. НХЛ назвала гол моментом дня

Свечников забросил сюрреалистичную шайбу в стиле Гранлунда. НХЛ назвала гол моментом дня
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

А что делал ты в 19 лет?

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Редким по красоте получился первый гол 19-летнего форварда. Находясь за воротами соперника, он принял шайбу на крюк и занес на ленточку. Андрей повторил фирменный трюк финского нападающего Микаэля Гранлунда.

НХЛ в официальном твиттере назвала первую шайбу Свечникова моментом дня.

  • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Каролины».
  • Свечников сделал дубль во втором матче подряд. В 12 играх он забил пять шайб и отдал семь ассистов.

Михеев красиво уклонился от силового приема, посадил соперника на лед и сделал ассист

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