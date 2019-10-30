«Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 4:3. Четыре очка набрал российский нападающий и капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.

34-летний Ови дважды ассистировал Джону Карлссону, а затем две его шайбы стали решающими. Первую он забросил при счете 2:3, что позволило перевести матч в овертайм, вторую – как раз в овертайме.

Александр вышел на 12-е место по шайбам в НХЛ, превзойдя Люка Робитайла. У Овечкина – 669 голов, у завершившего карьеру Робитайла – 668.

Овечкин был признан первой звездой игрового дня. Второй звездой стал его соотечественник Андрей Свечников, забросивший космическую шайбу за «Каролину».

Алекс – рекордсмен по шайбам в овертайме. У него их стало 23, идущий следом Яромир Ягр отстает уже на 4 гола (19).

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