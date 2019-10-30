Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин объяснил, зачем ему нужен американский паспорт.

«У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и выступления за мою национальную сборную. Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более девяти месяцев в году.

Но обиды я ни на кого не держу. Возможно, все это из-за плохой информированности, негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно – сосредоточиться на хоккее, чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну», – цитирует 33-летнего Малкина «Интерфакс».

Об американском гражданстве Евгения рассказал юрист Дмитрий Мачихин, который занимался юридической поддержкой бизнес-проекта хоккеиста.

Новость получила резонанс, так как Малкин входит в состав общественного движения «Putin Team», которое организовал Александр Овечкин в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Малкин: «У моего ребенка американский паспорт. США – мой второй дом»

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