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Назаров – о голах Свечникова и Овечкина: «Этого, а не разговоров о политике, ждут от наших игроков»

Назаров – о голах Свечникова и Овечкина: «Этого, а не разговоров о политике, ждут от наших игроков»
Eurosport

48 мин. назад

Овечкин, Свечников и Радулов порадовали коуча.

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров доволен днем российских хоккеистов в регулярном чемпионате НХЛ: Александр Овечкин и Андрей Свечников стали первой и второй звездами дня, а Александр Радулов оформил хет-трик за «Даллас». Назаров призвал игроков концентрироваться на спорте, а не разговаривать о политике.

«Российские хоккеисты показали мастер-класс. Вот чего ждут от наших игроков, а не разговоров о политике. Наши парни буквально взорвали игровой день своей игрой! Русский хоккей – это как русский балет, наша визитная карточка. Так что рад и за Свечникова, и за Радулова, и за Овечкина. Ребята доказывают, что не зря в их воспитание на родине вкладывали столько средств и денег. Теперь с нетерпением жду хет-трика от Артемия Панарина», – цитирует 45-летнего Назарова «Чемпионат».

Овечкин решил исход матча в овертайме, стал первой звездой дня и вышел на 12-е место по шайбам в НХЛ

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