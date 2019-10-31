Известный телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию вокруг хоккеиста Евгения Малкина, у которого обнаружили американское гражданство.

«Сегодня мне позвонили с какого-то новостного портала (забыл название) и стали задавать вопросы о том, как я отношусь к тому, что у Евгения Малкина имеется американское гражданство. Я сейчас нахожусь на съемках в Японии, так что не в курсе того, что происходит в наших СМИ; что до соцсетей, то я не читаю их. Однако по характеру задаваемых вопросов я понял, что Малкина осуждают, чуть ли не считают предателем.

По этому поводу хотел бы сказать следующее: как все, надеюсь, помнят, сборная России победила на зимних Олимпийских играх в Сочи. Наши спортсмены завоевали 13 золотых медалей. На втором месте была Норвегия – 11 золотых. И наша страна страшно гордилась этой победой, правда? Так вот, пять из этих 13 золотых медалей завоевали иностранцы, которые, сохранив свое гражданство, взяли еще и российское. Это гражданин Южной Кореи Виктор Ан (три золотые медали) и гражданин США Вик Уайлд (две золотые медали).

Без них Россия не победила бы в медальном зачете, имела бы восемь золотых, а не 13. Кто-нибудь из наших горячих патриотов тогда возмущался этими спортсменами? Кто-нибудь называл их предателями? Кто-нибудь требовал их исключения из состава сборной Российской Федерации? Вроде бы нет, правда? Не потому ли, что они принесли нам золотые медали?

Я считаю нападки на Малкина позорными. Он – выдающийся российский хоккеист, которым следует гордиться и который никогда не играл за какую-либо сборную, кроме российской. А то, что он живет в США и имеет гражданство этой страны, это его дело, и это не касается никого, кроме него самого», – говорится в сообщении на официальном сайте Владимира Познера.

Ранее сам Малкин объяснил, зачем ему понадобился американский паспорт.

Познер – гражданин трех стран: России, Франции и США.

Плющев – о втором гражданстве Малкина: «Ханжество и лицемерие. Родина там, где бананы растут»

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