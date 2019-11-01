Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о наличии американского гражданства у нападающего «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.

«А что с того, что человек входит в Putin Team? Есть такая пословица: нельзя быть чуть-чуть беременным. Мы открыли границы, сняли занавес, и народ поехал. Люди обрадовались, что можно выезжать, брать другие гражданства. Малкин же от этого не теряет своей русскости. Он же все равно русский!

Какая разница, сколько у него паспортов, где, что и как? Вдруг кто-то что-то начал притаскивать. Это псевдопатриоты роются в помойке. Интернет – это помойка, где выступают люди, которые всех ссорят и за всеми следят. Какое отношение к спорту имеет паспорт Малкина? У него в Америке лет 12 назад ребенок родился. Тот сразу стал гражданином США, и он ходит в школу. Конечно, его сын будет настоящим гражданином США, он уже таковым является. И что ему делать?» – сказал 74-летний Орлов в эфире «Эха Москвы».

Геннадий Сергеевич немного перепутал – сын Малкина родился не 12 лет назад, а три. Соответственно, мальчик еще не ходит в школу.

Об американском гражданстве Евгения рассказал юрист Дмитрий Мачихин, который занимался юридической поддержкой бизнес-проекта хоккеиста.

Малкин состоит в Команде Путина и носит паспорт США. Есть много вопросов, но хоккеиста нужно понять

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