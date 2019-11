Бейсболисты «Вашингтона» приехали на хоккейный матч Овечкина и оголились в честь победы в MLB

В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 «Вашингтон» выиграл у «Калгари» – 4:2.

У хозяев три шайбы забросил Якуб Врана и еще одну – Ларс Эллер. У гостей отличились Эндрю Манджапане и Элиас Линдхольм.

Самым огненным моментом встречи стало празднование победы коллег вашингтонцев из бейсбольного клуба. Бейсболисты всей командой пришли на матч, а после встречи выехали на лед на заливочном комбайне, разделись и отпраздновали недавнюю победу в MLB.

30 октября «Вашингтон Нэшионалс» впервые выиграли финальную серию MLB. Овечкин с партнерами бурно отреагировали на результат парней из их города, обливались шампанским и пели We Are The Champions.

