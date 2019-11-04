Eurosport
Бейсболисты «Вашингтона» приехали на хоккейный матч Овечкина и оголились в честь победы в MLB
Вот это празднование, а не хухры-мухры.
В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 «Вашингтон» выиграл у «Калгари» – 4:2.
У хозяев три шайбы забросил Якуб Врана и еще одну – Ларс Эллер. У гостей отличились Эндрю Манджапане и Элиас Линдхольм.
Самым огненным моментом встречи стало празднование победы коллег вашингтонцев из бейсбольного клуба. Бейсболисты всей командой пришли на матч, а после встречи выехали на лед на заливочном комбайне, разделись и отпраздновали недавнюю победу в MLB.
30 октября «Вашингтон Нэшионалс» впервые выиграли финальную серию MLB. Овечкин с партнерами бурно отреагировали на результат парней из их города, обливались шампанским и пели We Are The Champions.
- Вашингтон – город, столица Америки. Там работает Дональд Трамп.
- Бейсбол и хоккей – виды спорта.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте