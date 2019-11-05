Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал первое очко после травмы – ему удалась результативная передача в матче против «Бостона».

Малкин ювелирно выполнил голевой пас, находясь спиной к воротам. Джино вывел один на один Брайана Раста, который вложил шайбу в сетку.

«Питтсбург» проиграл со счетом 4:6, хотя по ходу встречи отыгрался с 0:3 и повел в счете.

33-летний Малкин набрал два очка (1+1) в четырех матчах сезона – он пропустил 11 игр из-за травмы.

Малкин состоит в Команде Путина и носит паспорт США. Есть много вопросов, но хоккеиста нужно понять

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