Малкин набрал первое очко после травмы. Его ассист спиной к воротам – загляденье
С возвращением.
Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал первое очко после травмы – ему удалась результативная передача в матче против «Бостона».
Малкин ювелирно выполнил голевой пас, находясь спиной к воротам. Джино вывел один на один Брайана Раста, который вложил шайбу в сетку.
- «Питтсбург» проиграл со счетом 4:6, хотя по ходу встречи отыгрался с 0:3 и повел в счете.
- 33-летний Малкин набрал два очка (1+1) в четырех матчах сезона – он пропустил 11 игр из-за травмы.
Малкин состоит в Команде Путина и носит паспорт США. Есть много вопросов, но хоккеиста нужно понять
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