Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин поделился мнением о наличии у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина американского паспорта.

– Наверняка слышали, что у Малкина обнаружился американский паспорт. И поднялась жуткая истерика.

– Высказываются люди, которые пытаются найти себе хоть какую-то работу. Без нее трудно. Бездельничать не хочется, поэтому и обсуждают все, что криво лежит. И вот. Малкин типа предатель... Да какой он предатель? Какая разница, какое себе гражданство сделал человек? Ну и что такого во втором паспорте? Он не свободен в этом? Но начинается: «Я бы на такое не пошел, я бы так не поступил...» Ну, не сделал, а он сделал, захотел так.

У Малкина семья в Америке, сын там родился. Какая разница. Не понимаю, зачем лезть в чужие дела. В его семью, гражданство. Хочешь сказать что-то, позвони ему и посоветуй лично. Понимаю, что людям что-то нужно обсуждать. Вы же тоже спросили сейчас, это ваша работа. Я в принципе не очень люблю обсуждать других людей и их выбор.

Евгений МалкинGetty Images

– Вы же понимаете, почему у людей такая реакция – Малкин, к примеру, не так давно критиковал Панарина за политическое интервью.

– Я не особо разбираюсь в политике, к чему все пытаются свести. Он что, с американским флагом пошел против русских? Глупые вбросы и еще более глупые люди, которые в это верят.

– А что думаете про интервью Панарина?

– Я, честно, не читал и не смотрел. Не могу ничего сказать. Знаю, что там про политику.

– Да, он сказал, что все не так хорошо в России, как может показаться.

– И здесь хорошо, и дома хорошо. Сейчас такое положение. Говорить об этом можно много. Но если хочешь что-то поменять, то возьми и сделай. Хотя бы попытайся что-то сделать. Просто говорить, что люди плохие, там коррупционеры сидят, и так далее, это несерьезно, – приводит слова Прохоркина «Спорт-Экспресс».

Прохоркин стал игроком «Лос-Анджелеса» в 2019 году. Ранее Николай выступал за СКА, «Салават Юлаев» и ЦСКА.

На данный момент Прохоркин отыграл за «Кингс» четыре матча и не отметился результативными действиями.

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