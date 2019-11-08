«Вашингтон» в напряженном матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Флориду» – итог встречи, которая завершилась со счетом 5:4, решился в овертайме. Российские хоккеисты набрали шесть очков на троих.

Александр Овечкин сделал дубль и ассистировал Джону Карлссону на 25-й секунде игры. Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи, после первой шайбу забросил Овечкин. Дмитрий Орлов поучаствовал во второй голевой атаке Александра.

Вот обе шайбы 34-летнего Ови:

Статистика Овечкина – 22 очка (13+9) в 17 матчах.

Александр идет шестым в гонке бомбардиров и вторым в соревновании снайперов.

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