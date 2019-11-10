Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров показал, как выглядит его лицо после операции на сломанной челюсти.

24-летний хоккеист выложил фото в инстаграм-историях. «Спасибо за поддержку! Вернусь очень скоро!» – написал Задоров.

Он получил травму во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» – шайба угодила Никите прямо в лицо, после чего он покинул лед и до конца встречи на него так и не вышел.

В регулярном сезоне Задоров забросил одну шайбу и отдал два ассиста.

«Колорадо» идет на четвертом месте Западной конференции.

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