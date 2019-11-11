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Макдэвид на дикой скорости уложил соперника на лед и забросил сумасшедшую шайбу

Макдэвид на дикой скорости уложил соперника на лед и забросил сумасшедшую шайбу
Eurosport

1 час назад

Возможно, второй лучший гол сезона. После шайбы Андрея Свечникова, конечно.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

Вторая шайба канадца вышла совершенно безумной по красоте и исполнению. Коннор на скорости принял шайбу у красной линии, скинул повисшего на нем Якоба Силфверберга, сам с трудом сохранил равновесие и почти на одном коньке просунул шайбу мимо вратаря.

  • Партнер Макдэвида Леон Драйзайтль сделал 4 голевые передачи и вышел в лидеры бомбардирской гонки (34).
  • «Ойлерс» с 26 очками возглавляют Тихоокеанский дивизион.
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