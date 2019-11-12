Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал реакцию других хоккеистов на его политические высказывания.

– Видели интервью Евгения Малкина, в котором он критически высказался о вас ?

– Видел. И летом с удовольствием выскажусь о нем. Точнее, не о нем, а об этой ситуации.

– После этого с ним еще не общались?

– Нет. Не разговаривали. В принципе, у каждого есть свое мнение.

– А с Александром Овечкиным после вашей игры с «Кэпс» не говорили?

– Тоже нет. Не увиделись.

– Понимаете, что совершили переворот среди российских спортсменов? Сейчас и хоккеисты, и футболисты, и волейболисты все чаще дают комментарии на политические темы.

– А что начали? Высказывают недовольство? Я просто сейчас отключился от интернета. Не читаю новости, поэтому не в курсе. Но очень рад этому. Надеюсь, что все будут высказываться, – сказал Панарин в интервью «СЭ».

Артемий перешел в «Рейнджерс» в июле на правах свободного агента.

В 15 матчах сезона-2019/20 Панарин забросил 8 шайб и отдал 10 голевых передач.

Малкин состоит в Команде Путина и носит паспорт США. Есть много вопросов, но хоккеиста нужно понять

Качай приложение Eurosport для iOS или Android