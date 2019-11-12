Легендарного хоккейного комментатора Дона Черри уволили из Sportsnet после противоречивых комментариев в адрес мигрантов.

Репортер выразил недовольство тем, что почти не видит на канадских хоккейных фанатах мак – символ памяти солдат, павших в войнах.

«По крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак. Вам нравится наш образ жизни, вы любите наше молоко и мед. По крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак или что-то в этом роде. Эти ребята заплатили за образ жизни, которым вы наслаждаетесь в Канаде, эти ребята заплатили самую большую цену», – выдал Черри в эфире. Спустя два дня Дон был освобожден от обязанностей.

Комментатор может трудоустроиться в московском «Динамо» – ему предложили должность на клубном ТВ: «Эй, Дон Черри, слышали, что тебя уволили. Это не очень здорово. Приезжай в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо ТВ», который говорит все, что думает. Нам нравятся люди старой школы, и мы сошьем для тебя неплохой костюм!»

Черри – бывший игрок и тренер, который начал работать комментатором в 80-х годах прошлого века. Он известен экспрессивной манерой речи, постоянной критикой в адрес европейских хоккеистов и яркими костюмами.

«Динамо» идет на втором месте в дивизионе Боброва.

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