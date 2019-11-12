Возможно, самый знаменитый хоккейный эксперт (или фрик – как вам больше нравится) Дон Черри остался без работы. 37 лет острые высказывания канадца вызывали скандалы и споры, но он вновь и вновь выходил в эфир. До того момента, пока не полез за пределы хоккея.

Что, черт возьми, произошло?

Во время очередного выпуска Coach’s Corner («Уголок тренера») Дон Черри выдал очередной огненный спич. Правда, не о хоккеистах, а о иммигрантах, которые не чтут День памяти павших – дату в честь солдат Британского содружества, погибших в различных войнах: «Я живу в Миссиссоге. Почти никто не носит... Ну очень немногие носят мак (символ Дня памяти павших). Центр Торонто: забудь об этом – в центре Торонто никто не носит мак… Потом вы идете в маленькие города, и там ряды из маков.

Вы – люди, которые приезжают к нам, вы любите канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мед. По крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак или что-то в этом роде. Эти ребята заплатили за образ жизни, которым вы наслаждаетесь в Канаде, эти ребята заплатили самую большую цену».

Так уж вышло, что больше половины населения Торонто – это национальные меньшинства. Поэтому слова Черри задели многих. Почти сразу на The Athletic вышла уничтожающая колонка помощницы главного редактора «Атлетик Торонто» Сунаи Сапурджи (как вы понимаете, тоже иммигрантки) с пассажами как «Дон Черри не в первый раз извергает в эфире расизм и ксенофобию. Но эта выходка должна быть последней» и мощным финалом: «Нет сомнений, что Черри – это канадская икона. Икона прошлого Канады. Реликвия из старой игры, которой больше не существует. Пришло время выключить его – навсегда».

Осудили Черри все: президент Sportsnet, где выходила передача, НХЛ, Федерация хоккея Канады. Выступить пришлось даже соведущему Черри Рону Маклину, хотя во время речи Дона он просто молча кивал, слушая напарника: «Дон Черри сделал замечания, которые были оскорбительными, дискриминационными, которые были совершенно неправильными. Я сидел там, не поймал его, не ответил. Многообразие – это сила страны».

Сам Черри так и не извинился и заявил, что добавить к сказанному ему нечего. В понедельник его уволили.

Дон ЧерриEurosport

«Канада, да и все, кто следит за лигой, потеряли хорошего специалиста, даже несмотря на его преклонный возраст. Даже в последних эфирах Черри говорил правильные вещи. Он один из лучших специалистов в НХЛ. На мой взгляд, Дон Черри озвучил то, что боялись сказать многие. Да, это было в достаточно жесткой форме, но это правда», – поделился мнением с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым известный хоккейный комментатор Владимир Дехтярев.

Чем знаменит Дон Черри

Дональд начинал как хоккеист, но в отличие от брата Дика (145 матчей в НХЛ) лишь раз сыграл в лучшей лиге мира – за «Бостон» в 1955 году. Зато получалось в лиге пониже – Дон четыре раза выиграл АХЛ и взял Мемориальный кубок.

Куда лучше дело пошло на тренерской работе. В 1976 году он взял награду лучшему тренеру НХЛ – Джек Адамс Эворд. За не самую долгую карьеру тренера (6 сезонов в НХЛ) под его руководством «Бостон» дважды играл в финале Кубка Стэнли. Но поднять чашку над головой у Черри так и не вышло.

Дон Черри, 1979Getty Images

В 1980 году Дональд пришел на телеканал CBC в качестве телевизионного эксперта – в первом перерыве матчей для него сделали рубрику «Уголок тренера», которая переродилась в программу и продержалась почти четыре десятилетия. По слухам гонорар за один эфир просто умопомрачительный – миллион долларов.

Впрочем, это неудивительно. Для Канады Дон Черри – фигура знаковая. В 2004 году в шоу СВС «Величайшие канадцы» он занял седьмое место в списке самых великих граждан Канады. Выше только основатель скорой помощи Томми Дуглас, бегун Терри Фокс, бывшие премьер-министры Пьера Трюдо и Лестер Б. Пирсон, изобретатель инсулина Фредерик Бантинг и активист экологического движения Дэвид Судзуки.

Черри против русских хоккеистов

Неизвестно, действительно ли Дон Черри латентный русофоб или это просто игра на публику, но не было практически ни одной русской звезды в лиге, по которой не проехался бы Дон Черри. Краткая хронология его самых резких высказываний.

Январь 2006

Что взбесило: «Атланта» реализует удаление Кросби. Илья Ковальчук забрасывает шайбу и показывает рукой в сторону штрафного бокса (на видео 2:40).

Слова: «В своей жизни я видел много вещей, но чтобы автор гола указывал на того, кто удален, – никогда. Кто-то из «Пингвинс» должен был сломать Ковальчуку руку, которой он указывал на Кросби».

Март 2009

Что взбесило: Александр Овечкин забрасывает 50-ю шайбу в сезоне-2008/09 и изображает, что его клюшка слишком горячая, чтобы дотронуться до нее.

Слова: «Овечкин! Алекс, – кажется, так тебя зовут? – Ты должен быть образцом для подражания, тебе нельзя это делать, ты должен быть выше этого. Ты лучший из действующих хоккеистов, так будь порядочней. Что должны чувствовать игроки «Тампы»? У них ужасный сезон, они играют дома, а ты забиваешь вратарю-новичку. Как, ты думаешь, должен себя чувствовать Майк Маккенна?

Я учу детей играть в истинно канадском стиле. Мы не должны вести себя так тупо, как ведут себя игроки в соккере. Посмотрите на идиотские выходки игроков, празднующих там забитые голы. Мы что, хотим, чтобы хоккеисты так себя вели? А теперь посмотрите на поведение Овечкина. Не напоминает этих дебилов из соккера? Я предрекаю, что до него кто-нибудь доберется. Кто-то его хорошенечко достанет. Какой-нибудь большой защитник притаится на фланге и, когда Овечкин будет катиться через центр площадки, разрежет его пополам».

Январь 2013

Что взбесило: Наиль Якупов сравнял счет в матче с «Лос-Анджелесом» за 4,7 секунды до конца матча и прокатился на коленях по льду через полплощадки.

Слова: «Якупов повел себя как идиот. Он – унизил Джонатана Куика, самого ценного игрока плей-офф. Якупов заплатит за это в следующий раз. Игроки «Лос-Анджелеса» запомнят этот момент. Они будут помнить его до последних дней жизни. Такие вещи делать нельзя. Парни, не делайте этого. Только создадите себе проблем».

Июнь 2013

Что взбесило: новый контракт Евгения Малкина с «Питтсбургом».

Слова: «Я не дал бы этому парню ни копейки. Думаю, что он лодырь – талантливый лодырь. Малкин включается в игру, только когда хочет этого. Он бы не смог играть за «Бостон», вот что я вам скажу. Вы можете возразить: «А как же Яромир Ягр?». Ягр выкладывается полностью каждый матч. С результативностью у него негусто, да, но выкладывается он без остатка. Их нельзя сравнивать. Я бы не взял Малкина себе в команду. Знаю, что он талантлив, знаю. Но как по мне – он лузер».

Май 2015

Что взбесило: сборная России не осталась на льду слушать гимн Канады после проигранного финала ЧМ-2015.

Слова: «У русских нет ни класса, ни чести. Они ушли с площадки еще до того, как начал играть национальный канадский гимн. Когда они выигрывали, мы оставались на льду. Это полное отсутствие класса и уважения».

Июль 2015

Что взбесило: слухи о возвращении Александра Радулова в НХЛ.

Слова: «Радулов вернется в НХЛ? Он в КХЛ звезда, да? Так пусть сидит и не высовывается. Все прекрасно знают, какой он человек и что он вытворяет. Никто этого щенка здесь терпеть не будет. Уверен, что 90% болельщиков против его возвращения. Здесь таких, как он – сотни».

Декабрь 2016

Что взбесило: драка Алексея Емелина с Джеромом Игинлой.

Слова: «Емелин не проявил никакого уважения к Игинле, толкнул его, но при этом не скинул перчаток. Емелин – редкостный урод. Такие удары не наносят при счете 10:1. Всегда будьте внимательны, когда на льду есть такая скотина».

Март 2019

Что взбесило: форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сравнивает счет за минуту до конца с «Тампой» и отмечает фирменным жестом птички.

Слова: «Посмотрите все на этого придурка после гола. Это очень важная игра, ведь встречаются две отличные команды. А этот придурок ведет себя вот таким образом. Что ж, давайте теперь посмотрим на гол Хедмана в овертайме. Вот Хедман забивает, а Кузнецова еще даже на экране нет. Это карма – всегда надо возвращаться в защиту. Вот придурок. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может вдохновить команду-соперника».

Справедливости ради, Черри мог и похвалить русских игроков, как, например, с Радуловым: «Этот парень – герой. Вот он приезжает на игру в костюме – очень красиво выглядит. Вообще, скажу так: это лучший переход в НХЛ. Он играет просто невероятно. Радулов сейчас – лучший игрок «Канадиенс». Возможно, он лучший игрок в лиге вообще».

Дон ЧерриGetty Images

«Его манера была на грани, иногда даже за гранью. Но с другой стороны, хоккеисты получают огромные деньги. Если они что-то делают неправильно – может, их иногда стоит и покритиковать?

Есть одна вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Дон Черри в свое время сказал журналистам: «Парни, никогда не заводите дружбу с хоккеистами. Когда они играют здорово – все отлично. Но как только у них начнутся проблемы и вам придется их критиковать – вы не сможете это сделать. Или станете врагом, если решитесь».

Так что, обижаться или нет – дело каждого. Но, если это было по делу – а многое так и было, то хоккеисты должны это воспринимать адекватно», – считает Дехтярев.

Костюмы Черри – отдельный мем

Насколько эпатажно Дон высказывался, столь эпатажно он и одевался. Костюмы с абсолютно безумно расцветкой стали неотъемлемой частью образа эксперта и канадского фольклора. Вот лишь малая часть гардероба иконы хоккейного стиля.

Что будет с Черри дальше?

«Я не знаю телешоу в Канаде, которое было бы живо столько лет. Уверен, на американском телевидении такого тоже нет. В Великобритании есть шоу Coronation Street, но актеры и участники там постоянно меняются. Моя жена его смотрит. Когда я уйду на пенсию? Тогда, когда мне перестанет быть весело и интересно. Телевизионщики знают – на экране нельзя быть фальшивым, иначе это сразу будет заметно. Я рад, что продюсеры меня понимают. Но я и сам понимаю, что никто не может быть в телевизоре вечно, потому что это бизнес.

Через пару лет после того, как я закончу, меня могут спросить: «Разве не вы были Доном Черри из телевизора?» Что касается заметки Симмонса, то, вероятно, он был прав. Я имею в виду свой возраст, ведь мне 85 лет. Помню, что когда я был молодым, то считал, что человек в 85 – это мертвец и есть», – сказал Черри в интервью незадолго до увольнения.

Окажется ли Дон Черри на другом североамериканском телеканале или его высказывания поставили крест на освещении НХЛ – пока неизвестно, но у 85-летнего канадца уже есть вариант... в России. Московское «Динамо» предложило ему должность в клубном ТВ: «Эй, Дон Черри, слышали, что тебя уволили. Это не очень здорово. Приезжай в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо ТВ», который говорит все, что думает. Нам нравятся люди старой школы, и мы сошьем для тебя неплохой костюм!»

«В его возрасте менять страну и устои будет достаточно тяжело, хотя с другой стороны на него было бы очень интересно посмотреть в европейском хоккее. Как бы он отнесся к европейцам, которых он несколько недолюбливает. Но это из области фантастики сейчас», – сказал Дехтярев, отвечая на вопрос о возможном переезде Черри по другую сторону океана.

Совершенно точно переезд Дона Черри в Россию стал бы лучшим трансфером из НХЛ в истории Континентальной хоккейной лиги. А если еще и Овечкин вернется в родной клуб – яркое закольцовывание истории с «дебилами из соккера» было бы гарантировано.

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