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Фридман: «Ковальчука выведут из состава «Лос-Анджелеса»
Дальше СКА?
Российский нападающий Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
«Есть новость. «Лос-Анджелес» сообщил Илье Ковальчуку, что в обозримом будущем его выведут из состава. Он сможет тренироваться с клубом, но не будет играть», – сообщил хоккейный инсайдер Элиотт Фридман.
По условиям контракта 36-летнего хоккеиста его не могут ни отправить в фарм-клуб, ни обменять против его согласия.
- Ковальчук не забивал на протяжении восьми матчей.
- Его статистика в регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 – 3+6 в 16 матчах, показатель полезности – минус десять.
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