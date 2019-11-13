Российский нападающий Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».

«Есть новость. «Лос-Анджелес» сообщил Илье Ковальчуку, что в обозримом будущем его выведут из состава. Он сможет тренироваться с клубом, но не будет играть», – сообщил хоккейный инсайдер Элиотт Фридман.

По условиям контракта 36-летнего хоккеиста его не могут ни отправить в фарм-клуб, ни обменять против его согласия.

Ковальчук не забивал на протяжении восьми матчей.

Его статистика в регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 – 3+6 в 16 матчах, показатель полезности – минус десять.

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