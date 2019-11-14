Нападающий и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби перенес операцию по восстановлению мышц паха.

На восстановление 32-летнему хоккеисту понадобится минимум шесть недель, передает пресс-служба «пингвинов».

Канадец получил травму в столкновении с защитником «Чикаго» Эриком Густаффсоном в ночь на 10 ноября, после чего пропустил встречу с «Рейнджерс». На обследовании у Сида была обнаружена паховая грыжа.

В сезоне-2019/20 Кросби провел 17 матчей и набрал 17 (5+12) очков.

В списке травмированных «Питтсбурга» уже находятся Крис Летанг и Патрик Хорнквист. Месяц в лазарете успел провести Евгений Малкин.

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