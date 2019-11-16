Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел шедевральный силовой прием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На старте второго периода 34-летний хоккеист зрелищно снес Джонатана Друэна, который покинул лед и в следующий раз вошел в игру только после перерыва.

После матча Александр оценил свои действия. «Это хоккей, а не балет. Он меня не видел, это открытый удар. Ничего больше не скажешь», – цитирует форварда сайт НХЛ.

«Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:5.

Обе шайбы за столичный клуб забросили представители России: сперва забил Овечкин, затем отличился Евгений Кузнецов.

Главного хейтера русских игроков НХЛ уволили из-за спича про мигрантов. Почему Дон Черри – легенда

Качай приложение Eurosport для iOS или Android