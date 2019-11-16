«Это хоккей, а не балет». Зрелищный силовой от Овечкина – главный хит дня
Посмотри и приди в восторг.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел шедевральный силовой прием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
На старте второго периода 34-летний хоккеист зрелищно снес Джонатана Друэна, который покинул лед и в следующий раз вошел в игру только после перерыва.
После матча Александр оценил свои действия. «Это хоккей, а не балет. Он меня не видел, это открытый удар. Ничего больше не скажешь», – цитирует форварда сайт НХЛ.
- «Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:5.
- Обе шайбы за столичный клуб забросили представители России: сперва забил Овечкин, затем отличился Евгений Кузнецов.
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