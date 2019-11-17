Панарин забросил Бобровскому – он забивает в 11 матчах подряд
Дружба дружбой, но работа по расписанию.
Шайба российского нападающего Артемия Панарина не помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Флориду», за которую выступает экс-одноклубник Панарина по «Коламбусу» Сергей Бобровский.
28-летний Панарин забросил в ворота бывшего товарища по команде в первом периоде, когда на табло был счет 2:1 в пользу «Флориды». Это девятая шайба Артемия в сезоне, также он продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей.
- «Флорида» выиграла со счетом 4:3. Дубль в составе победителей оформил Евгений Дадонов.
- Артемий – лучший снайпер (9 шайб) и бомбардир (23 очка) «Рейнджерс».
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