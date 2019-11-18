Нападающий молодежной сборной России и канадского «Монктона» Александр Хованов укусил соперника во время потасовки.

Странный эпизод произошел после матча юниорской лиги Квебека (QMJHL) между «Монктоном» и «Шарлоттаун Айлендерс». Гости выиграли 2:1, и после матча между хоккеистами произошла драка. Хованов заработал 5 минут штрафа – в протоколе игры причиной наказания записан «укус соперника».

«Миннесота Уайлд» задрафтовал игрока в 2018, но пока он не провел ни игры за команду НХЛ.

Хованов – один из лидеров молодежной сборной России. Команда выступит на ЧМ, который стартует 26 декабря.

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