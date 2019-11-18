Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов выразил восхищение партнером по команде Александром Овечкиным и ответил на вопрос о том, побьет ли Ови рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ.

«Не знаю, как ему, но мне бы хотелось, чтобы он это сделал. Буду в старости сидеть и вспоминать, что я играл с человеком, который рекорд Гретцки побил. Даст бог, будем и дальше с ним дружить и общаться. Сейчас у меня, наверное, нет особого понимания, с каким человеком я играю. Но чем ближе он становится к каким-то рекордам, тем больше начинаешь понимать, с кем находишься в одной раздевалке, с кем играешь.

Думаешь, что это просто твой друг, партнер по команде, а потом смотришь на статистику: «Я что, с Иисусом играю?» Думаю, что таких хоккеистов, как Саша, в своей жизни я точно больше никогда не увижу», – приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

До рекорда Гретцки Александру осталось забить 240 голов.

Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина, но наказание не распространяется на игры в НХЛ.

«Мы должны поддержать его». Овечкин – о попавшемся на кокаине Кузнецове

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