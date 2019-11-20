Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не закончил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса», так как попал под мощный силовой прием соперника.

В конце второго периода 26-летнего Кучерова атаковал канадец Брэйден Шенн. Силовой получился чистым – хоккеист не подпрыгивал, чтобы умышленно нанести травму, и не целился в голову. Однако после инцидента Кучеров ушел в раздевалку и больше не появился на льду.

После эпизода возмущенные хоккеисты «Тампы» стали инициаторами потасовки. Защитник Эрик Чернак получил двойной малый штраф, а Шенн присел на лавку на две минуты.

Обследование не диагностировало у Кучерова сотрясение мозга, врачи выявили травму верхней части тела. Никита пытался вернуться на лед, но не смог.

В сезоне-2018/19 «Тампа» выиграла регулярку, а Кучеров стал лучшим бомбардиром.

«Тампа» проиграла со счетом 1:3.

В 18 матчах сезона-2019/20 Кучеров набрал 18 (6+12) очков.

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