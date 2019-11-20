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Если ты сегодня видел мало волшебства, глянь сэйв Флери

Если ты сегодня видел мало волшебства, глянь сэйв Флери
Eurosport

1 час назад

Марк-Андре – вратарское имя.

Канадский вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери совершил невероятный сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

Эпизод пришелся на концовку третьего периода. Нападающий Николас Петан бросил шайбу в пустой угол ворот, но в последний момент 34-летний Флери в зрелищном прыжке не дал ей пересечь линию. Вратарь зафиксировал шайбу в ловушке.

  • «Вегас» выиграл со счетом 4:2.
  • Флери – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

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