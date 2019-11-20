Если ты сегодня видел мало волшебства, глянь сэйв Флери
Марк-Андре – вратарское имя.
Канадский вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери совершил невероятный сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».
Эпизод пришелся на концовку третьего периода. Нападающий Николас Петан бросил шайбу в пустой угол ворот, но в последний момент 34-летний Флери в зрелищном прыжке не дал ей пересечь линию. Вратарь зафиксировал шайбу в ловушке.
- «Вегас» выиграл со счетом 4:2.
- Флери – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
Кучеров попал под брутальный силовой и не доиграл матч против «Сент-Луиса»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте