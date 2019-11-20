Тренер и известный в прошлом тафгай Андрей Назаров прокомментировал силовой прием Брэйдена Шенна против Никиты Кучерова в матче «Сент-Луис» – «Тампа-Бэй».

«В мое время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили телохранители, за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьезное наказание. Думаю, этот непонятный хоккеист отправился бы в больницу, а на льду почти наверняка вспыхнула бы массовая драка.

Нужно думать головой, что ты делаешь на льду и кого ты бьешь, нанося человеку травму. Никита Кучеров – звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для «Тампы», но и для всей НХЛ. Ведь на звезд ходят смотреть болельщики», – сказал Назаров «Чемпионату».

Кучеров не доиграл матч, но избежал сотрясения.

В сезоне-2018/19 Никита набрал 128 очков – лучший результат в 21 веке.

Кучеров попал под брутальный силовой и не доиграл матч против «Сент-Луиса»

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