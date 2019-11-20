34-летний российский хоккеист Александр Овечкин поделился планами на Олимпиаду-2022 в Пекине и рассказал о своем отношении к рекорду Уэйна Гретцки.

– В прошлый раз вы были самым активным борцом за то, чтобы игроков отпустили на Олимпиаду. В этот раз планируете подобное? Будете агитировать?

– Агитировать-то, конечно. Я хочу поехать – здесь нет никаких секретов. Повторюсь, все будет зависит от нового соглашения. Исходя из этого уже будем делать какие-то выводы. Сейчас нет смысла вилами по воде водить.

– Во время прошлой Олимпиады у вас был контракт, в 2021 году он уже закончится. Есть мысль, что если вдруг снова не отпустят, покинуть лигу?

– Опять же, еще один год будем думать, будем разговаривать. Тяжело что-то точно сейчас сказать. Будем принимать решение ближе к этому времени.

– Вместо Олимпиады обещают проведение Кубка Мира. Насколько этот турнир нужен? Не считаете ли его неудачной заменой Олимпиады?

– Сравнивать Кубок мира с Олимпиадой нереально. Для меня это обычный турнир. Кубок мира? Пусть называют, как хотят. Для меня выступать на Олимпийских играх намного почетней, чем на Кубке мира. Это один из самых главных турниров.

– Все болельщики, особенно в России, пристально следят за вашей статистикой в связи с гонкой за рекордом Уэйна Гретцки. Вы сами обращаете на это внимание?

– Конечно, когда находишься не так далеко от каких-либо рекордов – понятное дело, что хочешь приблизиться к ним. Но, честно говоря, до рекорда Гретцки мне еще далековато, – сказал Александр «Спорт-Экспресс».

НХЛ не опустила игроков на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

Овечкин идет 12-м в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 673 голами. До рекорда Гретцки – 221 шайба.

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