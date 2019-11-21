Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин неумышленно нанес травму судье во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В начале матча 34-летний хоккеист выводил шайбу из своей зоны, но она срикошетила от стекла и попала в лицо американскому рефери Фурману Сауту. Арбитр не мог подняться, на лед капала кровь. Позже врач «Рейнджерс» оказал судье помощь, и он продолжил работу.

«Рейнджерс» выиграли у «Вашингтона» с счетом 4:1.

Единственную шайбу в составе «Кэпиталс» забросил Евгений Кузнецов, у победителей автором дубля стал Артемий Панарин.

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