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Милейшее видео из НХЛ: военный США после года в Афганистане вышел к сыну на матче «Рейнджерс»
Ролик, который вызывает только положительные эмоции.
«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» со счетом 4:1 в матче НХЛ, и дубль Панарина не стал главным событием вечера. По ходу встречи на трибунах случилась настоящая драма.
Люк пришел на игру и не подозревал, что на арене находится его отец – мужчина служит в армии США и провел последний год в Афганистане. Реакция парня после встречи – самое милое, что вы увидите сегодня.
Весь стадион, включая хоккеистов, аплодировал воссоединению семейства.
- Единственную шайбу в составе «Кэпиталс» забросил Евгений Кузнецов.
- В активе Панарина в этом сезоне 11 шайб и 14 ассистов.
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