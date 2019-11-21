«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» со счетом 4:1 в матче НХЛ, и дубль Панарина не стал главным событием вечера. По ходу встречи на трибунах случилась настоящая драма.

Люк пришел на игру и не подозревал, что на арене находится его отец – мужчина служит в армии США и провел последний год в Афганистане. Реакция парня после встречи – самое милое, что вы увидите сегодня.

Весь стадион, включая хоккеистов, аплодировал воссоединению семейства.

Единственную шайбу в составе «Кэпиталс» забросил Евгений Кузнецов.

В активе Панарина в этом сезоне 11 шайб и 14 ассистов.

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