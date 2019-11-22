Раск совершил божественный сэйв в матче с «Баффало», поймав шайбу «блином»
Этот блин вышел отнюдь не комом.
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у «Баффало» – 3:2.
Первой звездой матча стал вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший 36 бросков из 38. В одном из эпизодов нападающий «Баффало» Эван Родригес выполнил бросок с убойного расстояния, однако Раск в прыжке поймал шайбу «блином».
- В нынешнем сезоне НХЛ Раск провел 14 матчей, в которых его команда одержала 10 побед. В среднем за матч финн отражает 93% бросков.
- В следующем матче «Бостон» сыграет с «Миннесотой», «Баффало» – с «Флоридой».
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