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Раск совершил божественный сэйв в матче с «Баффало», поймав шайбу «блином»

Раск совершил божественный сэйв в матче с «Баффало», поймав шайбу «блином»
Eurosport

49 мин. назад

Этот блин вышел отнюдь не комом.

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у «Баффало» – 3:2.

Первой звездой матча стал вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший 36 бросков из 38. В одном из эпизодов нападающий «Баффало» Эван Родригес выполнил бросок с убойного расстояния, однако Раск в прыжке поймал шайбу «блином».

  • В нынешнем сезоне НХЛ Раск провел 14 матчей, в которых его команда одержала 10 побед. В среднем за матч финн отражает 93% бросков.
  • В следующем матче «Бостон» сыграет с «Миннесотой», «Баффало» – с «Флоридой».

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