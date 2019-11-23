«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у «Нью-Джерси» – 4:1.

Разгром мог быть еще крупнее, но в конце первого периода сплоховал нападающий «Пингвинс» Евгений Малкин: российский хоккеист с близкого расстояния не попал в пустые ворота.

По итогам матча Малкин отметился голевой передачей и продлил результативную серию до четырех игр. В составе «Пингвинс» отличились Доминик Кахун, Джейк Гюнцель, Джон Марино и Джаред Маккенн.

В следующем туре «Питтсбург» сыграет с «Калгари», «Нью-Джерси» – с «Детройтом».

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