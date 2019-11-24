«Колорадо» проиграл «Торонто» в матче НХЛ – 3:5. Главным событием игры стала шайба хоккеиста хозяев Валерия Ничушкина.

Все дело в том, что форвард не мог отличиться в НХЛ с 4 марта 2016 года. С тех пор Ничушкин провел два сезона в КХЛ, в 2018-м вернулся в Северную Америку, но никак не мог отличиться. Его безголевая серия составила 91 матч и 1359 дней.

У Ничушкина стало 3 (1+2) очка в сезоне-2019/20. Всего за время безголевой серии он отдал 14 результативных передач.

Последнюю шайбу в лиге Валерий оформил еще за «Даллас».

«Колорадо» потерпел 10-е поражение в сезоне. «Торонто» выиграл вторую игру кряду после шести поражений.

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