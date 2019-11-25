Защитник «Флориды» Кейт Яндл лишился девяти зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

Во время первого периода Яндл получил удар шайбой в лицо и сразу же удалился в раздевалку. Как сообщает Daily Mail, точный бросок соперника лишил хоккеиста девяти зубов.

Несмотря на жуткую травму, в третьем периоде Кита вернулся на лед, а на следующий день сыграл против «Баффало». Яндл не пропустил ни одной игры НХЛ с сезона-2008/09, и его серия из 821 матчей подряд – длиннейшая среди действующих хоккеистов. Полтора сезона отделяют Кита от рекорда Дуга Джарвиса (964 матча подряд).

«Флорида» уступила «Каролине» со счетом 2:4.

Яндл выступает за «Пантерс» с 2016 года.

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