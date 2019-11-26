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Панарин повторил рекорд Буре сезона-2002/03

Панарин повторил рекорд Буре сезона-2002/03
Eurosport

40 мин. назад

Молодежь постепенно поджимает великих.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил клубное достижение Павла Буре.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» 28-летний Панарин сделал ассистентский хет-трик и стал самым результативным игроком встречи. Артемий набирал более одного очка за матч в восьми последних матчах из десяти – как и Буре, выступающий за «Рейнджерс» в сезоне-2002/03.

  • Игра между «Рейнджерс» и «Миннесотой» завершилась со счетом 3:2 в овертайме.
  • Буре – член зала славы IIHF, зала хоккейной славы и списка величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

В IIHF не обсуждали рекомендацию запретить России проводить международные турниры

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