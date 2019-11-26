Бывший хоккеист «Калгари» с украинско-нигерийскими корнями Аким Алиу обвинил тренера команды Билла Питерса в расизме.

Экс-тренер сборной Канады и экс-хоккеист «Амура» пересекались десять лет назад в клубе АХЛ «Рокфорд». Игрок признался в расистских нападках только сейчас.

Алиу вспомнил о давнем эпизоде из-за серии заявлений бывших игроков «Торонто» в адрес уволенного на днях тренера Майка Бэбкока – игроки ставят под сомнение его тренерские методы и обвиняют в запугивании молодых хоккеистов. Бэбкок был университетским тренером Питерса и с тех пор помогал его карьере. Питерс ассистировал Бэбкоку в «Детройте» с 2011 по 2014 годы.

«Не удивлен историями про Бэбкока. Яблоко от яблони недалеко падает. Та же история с его протеже из «Калгари». Он несколько раз называл меня словом на «Н» в раздевалке лишь потому, что ему не нравилась моя музыка. Я восстал против него. А вы бы поступили иначе? Но вместо того, чтобы остудить ситуацию, он попросил руководство выпроводить меня из команды», – написал игрок в твиттере.

По информации ESPN, НХЛ проводит расследование ситуации. Лига назвала поведение тренера «мерзким и недопустимым».

Питерс не присутствовал на скамейке «Калгари» по ходу последнего матча команды. Генеральный директор опроверг слухи об увольнении, но сообщил, что клуб проводит внутреннее расследование инцидента.

Позже Алиу повторил обвинения в студии TSN. Его партнеры по «Рокфорду» подтвердили его слова.

В сезоне-2015/16 игрок выступал за «Амур».

Мать Алиу – украинка, отец – нигериец. Будущий хоккеист родился в Нигерии, в 9 месяцев переехал в Киев, где жил до 10 лет, после чего его семья мигрировала в Канаду.

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