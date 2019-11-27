Бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обвиняет семью экс-супруга в краже их общих детей.

Девушка подала заявление в полицию. По ее словам, родственники игрока «Оттавы» напали на няню во время прогулки, порезали ей ухо и насильно увезли детей. Маргарита считает, что они находятся у отца Никиты.

Отец Зайцева, Игорь Зайцев опроверг информацию о похищении внуков. «Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети», – рассказал он.

По информации «РЕН ТВ», Зайцев пропустил последний матч НХЛ из-за этой истории. Хоккеист улетел на родину, объяснив необходимость семейными обстоятельствами.

Зайцев выступает за «Оттаву» с лета 2019 года.

Пара поженилась в 2015 году, а в текущем – разошлась.

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