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Кузнецов привел дочку на тренировку и поставил на коньки

Кузнецов привел дочку на тренировку и поставил на коньки
Eurosport

1 час назад

Милые кадры с российскими хоккеистами – не редкость.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пришел на тренировку с дочерью Есенией.

После занятия дочь 27-летнего хоккеиста вышла с папой на лед – на коньках и в защитном шлеме.

А вот Кузнецов несет рюкзак Есении в стилистике мультфильма «Холодное сердце».

  • Статистика Кузнецова в сезоне-2019/20 – 23 очка (10+13) в 23 матчах регулярного чемпионата.
  • Евгений не может выступать за сборную России, так как получил от ВАДА четырехлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

«Вашингтон» хочет провести один из матчей НХЛ в России

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