Кузнецов привел дочку на тренировку и поставил на коньки
Милые кадры с российскими хоккеистами – не редкость.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пришел на тренировку с дочерью Есенией.
После занятия дочь 27-летнего хоккеиста вышла с папой на лед – на коньках и в защитном шлеме.
А вот Кузнецов несет рюкзак Есении в стилистике мультфильма «Холодное сердце».
- Статистика Кузнецова в сезоне-2019/20 – 23 очка (10+13) в 23 матчах регулярного чемпионата.
- Евгений не может выступать за сборную России, так как получил от ВАДА четырехлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.
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