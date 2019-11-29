Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пришел на тренировку с дочерью Есенией.

После занятия дочь 27-летнего хоккеиста вышла с папой на лед – на коньках и в защитном шлеме.

А вот Кузнецов несет рюкзак Есении в стилистике мультфильма «Холодное сердце».

Статистика Кузнецова в сезоне-2019/20 – 23 очка (10+13) в 23 матчах регулярного чемпионата.

Евгений не может выступать за сборную России, так как получил от ВАДА четырехлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

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