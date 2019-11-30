«Вашингтон» на домашней арене обыграл «Тампу» в матче НХЛ – 4:3. В одном из эпизодов игры на льду произошла потасовка: форвард гостей Янни Гурде ткнул клюшкой во вратаря «Кэпиталс», что очень не понравилось хоккеистам столичной команды, включая Евгения Кузнецова.

Россиянин сбросил шлем и хотел разобраться с канадским хоккеистом, но рефери оттащил игрока «Тампы», а Овечкин – партнера по команде. Кузнецов пару раз успел пихнуть оппоненту, но до серьезных разборок не дошло.

В итоге оба участника несостоявшейся драки получили по две минуты штрафа.

Кузнецов и Овечкин забросили по шайбе.

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