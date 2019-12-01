В ночь на 1 декабря «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ – 5:2.

В составе гостей хет-триком отметился капитан «Кэпс» россиянин Александр Овечкин. Хоккеист был признан первой звездой дня, но ему покорилась и более глобальная ачивка: Ови забил 20-ю шайбу в сезоне, он достиг этой отметки 15-й год подряд.

Две из трех шайб россиянин забросил в пустые ворота.

Кузнецов отдал три ассиста.

Промоутер ночного клуба: «Овечкин облил всех шампанским Dom Perignon и считает, что все ему должны»

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