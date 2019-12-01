«Филадельфия» обыграла «Монреаль» в матче НХЛ – 4:3. Победу «Флайерс» принес гол защитника Ивана Проворова в овертайме.

Матч у Ивана не складывался – игрок не поучаствовал ни в одной из шайб команды, а в концовке схватил удаление, которое соперник реализовал. Игрок исправился на первой же минуте дополнительного времени – сместился направо, убрал шайбу под себя, коньком прокинул ее мимо соперника и без сопротивления прошил вратаря.

Вот еще ракурс. Согласитесь, на такое можно смотреть бесконечно.

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