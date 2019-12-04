Eurosport
У канадской актрисы есть роли в кино и сериалах. А еще нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль
Тот случай, когда в личной жизни все тип-топ.
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль уже разменял 50 очков в новом сезоне НХЛ. Быть суперрезультативным ему помогает подруга – канадская актриса Селеста Дежардинс.
29-летняя девушка снялась в 16 различных картинах (в том числе сериалах и ТВ-проектах). А ее инстаграм пестрит яркими фото. Полюбуйся!
Другие девушки в подборках Eurosport.ru:
Девушка, обнажившая грудь на бейсболе, стала ринг-герл на реванше KSI и Логана Пола. Она бесподобна
Дама, которая вдохновила игрока сборной России на победу в Лиге наций. Кликай и завидуй
18-летняя синхронистка публикует слишком горячие снимки. Тренер заставляет ее удалять фотографии