Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль уже разменял 50 очков в новом сезоне НХЛ. Быть суперрезультативным ему помогает подруга – канадская актриса Селеста Дежардинс.

29-летняя девушка снялась в 16 различных картинах (в том числе сериалах и ТВ-проектах). А ее инстаграм пестрит яркими фото. Полюбуйся!

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