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Ничушкин разошелся: в меньшинстве обокрал соперника и забросил победную шайбу
Шедевральный проход!
«Колорадо» обыграл «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Автором победной шайбы в составе «Эвеланш» стал 24-летний российский хоккеист Валерий Ничушкин. Он отнял шайбу у соперника на своей синей линии, вышел один на один с вратарем Фредериком Андерсеном и переиграл его. В этот момент команда Ничушкина играла в меньшинстве.
- Это третий гол Ничушкина в последних пяти встречах – до 24 ноября он не забивал в течение 91 матча.
- «Колорадо» выиграл со счетом 3:1.
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