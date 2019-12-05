«Колорадо» обыграл «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Автором победной шайбы в составе «Эвеланш» стал 24-летний российский хоккеист Валерий Ничушкин. Он отнял шайбу у соперника на своей синей линии, вышел один на один с вратарем Фредериком Андерсеном и переиграл его. В этот момент команда Ничушкина играла в меньшинстве.

Это третий гол Ничушкина в последних пяти встречах – до 24 ноября он не забивал в течение 91 матча.

«Колорадо» выиграл со счетом 3:1.

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