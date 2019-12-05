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Овечкин починил шлем паяльной лампой прямо во время матча

Овечкин починил шлем паяльной лампой прямо во время матча
Eurosport

42 мин. назад

Проблемы со шлемом пришлось решать нестандартным способом.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин использовал паяльную лампу во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

В ходе игры у 34-летнего хоккеиста возникли проблемы со шлемом. Для устранения неполадок Ови прямо на скамейке запасных «Кэпиталс» воспользовался паяльной лампой. Эксперимент вышел удачным.

  • «Вашингтон» выиграл со счетом 3:1, русские игроки не забросили ни одной шайбы.
  • В сезоне-2019/20 Овечкин набрал 31 очко (20+11). В таблице снайперов Алекс уступает только Давиду Пастрняку из «Бостона» (25 шайб).

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