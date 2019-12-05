Овечкин починил шлем паяльной лампой прямо во время матча
Проблемы со шлемом пришлось решать нестандартным способом.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин использовал паяльную лампу во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».
В ходе игры у 34-летнего хоккеиста возникли проблемы со шлемом. Для устранения неполадок Ови прямо на скамейке запасных «Кэпиталс» воспользовался паяльной лампой. Эксперимент вышел удачным.
- «Вашингтон» выиграл со счетом 3:1, русские игроки не забросили ни одной шайбы.
- В сезоне-2019/20 Овечкин набрал 31 очко (20+11). В таблице снайперов Алекс уступает только Давиду Пастрняку из «Бостона» (25 шайб).
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