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Панарин забросил бывшей, Георгиев совершил немыслимые сэйвы против «Коламбуса»

Панарин забросил бывшей, Георгиев совершил немыслимые сэйвы против «Коламбуса»
Eurosport

1 час назад

Мощные перфомансы российских хоккеистов.

«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ – 3:2. Команде из Нью-Йорка помогли победить российские хоккеисты – Артемий Панарин и Александр Георгиев.

Вратарь провел нереальный матч – потащил 45 из 47 бросков соперника, некоторые из сэйвов были особенно круты.

«Слава богу, у нас был Георгиев», – выдал тренер команды Дэвид Куинн после матча.

Панарин забросил победную шайбу в ворота бывшего клуба мощнейшим щелчком в ближний угол.

После матча Артемий сделал еще одну красоту – подарил клюшку болельщикам.

  • Георгиев был признан первой звездой игрового дня.
  • «Коламбус» 16 раз бросил в большинстве, но Александр отразил все.

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