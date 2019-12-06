Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Уже на 50-й секунде встречи второй номер драфта-2018 открыл счет.

В третьем периоде Андрей отдал голевую передачу на Джейка Гардинера, а затем реализовал победный буллит в послематчевой серии.

Победу «Харрикейнс» отпраздновали в своем развеселом стиле, а Андрей возглавлял процесс.

«Каролина» победила со счетом 3:2 Б. Андрей был признан второй звездой игрового дня, уступив только соотечественнику Александру Георгиеву из «Рейнджерс», который тоже был крут.

Свечников набрал 31 (12+19) очко в 29 матчах сезона-2019/20. Среди русских хоккеистов больше только у Артемия Панарина – 34 (13+21).

(Фото: официальный твиттер «Каролины»)

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