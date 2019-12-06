Getty Images

«Нижняя часть зубов ушла вовнутрь». Задоров рвался на лед через пять дней после адской травмы

«Нижняя часть зубов ушла вовнутрь». Задоров рвался на лед через пять дней после адской травмы
Eurosport

33 мин. назад

Как же он суров.

Российский хоккеист «Колорадо» Никита Задоров рассказал о жуткой травме челюсти после попадания шайбы. Игрок хотел вернуться на лед через пять дней, но помешали правила лиги.

Россиянин получил повреждение в матче с «Нэшвиллом» 7 ноября. Вот так он выглядел после операции.

«Мне попали шайбой в лицо. Был глубокий порез, наложили 20 швов. Челюсть сломалась прямо внизу, где подбородок. На следующий день сделали операцию. Поставили две титановые плиты, десять шурупов туда ввернули. При попадании шайбы у меня сбоку нижняя часть зубов ушла вовнутрь. Их пришлось возвращать назад вместе с челюстью. В общем, собрали по частям.

В пятницу сделали операцию, в субботу-воскресенье я отлежался. В понедельник уже катался с командой. А во вторник был готов выходить на игру. Но меня же ставили в список травмированных. По правилам НХЛ я там должен был провести минимум неделю. Из-за этого пропустил три матча. А так бы сразу играл», – приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.

  • В нынешнем сезоне у Задорова одна шайба и три ассиста в 23 матчах НХЛ.
  • «Колорадо» идет на втором месте Западной конференции.

Фанаты по приколу выбрали белорусского Гретцки для Матча всех звезд КХЛ. В НХЛ такое под запретом

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте