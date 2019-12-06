Российский хоккеист «Колорадо» Никита Задоров рассказал о жуткой травме челюсти после попадания шайбы. Игрок хотел вернуться на лед через пять дней, но помешали правила лиги.

Россиянин получил повреждение в матче с «Нэшвиллом» 7 ноября. Вот так он выглядел после операции.

«Мне попали шайбой в лицо. Был глубокий порез, наложили 20 швов. Челюсть сломалась прямо внизу, где подбородок. На следующий день сделали операцию. Поставили две титановые плиты, десять шурупов туда ввернули. При попадании шайбы у меня сбоку нижняя часть зубов ушла вовнутрь. Их пришлось возвращать назад вместе с челюстью. В общем, собрали по частям.

В пятницу сделали операцию, в субботу-воскресенье я отлежался. В понедельник уже катался с командой. А во вторник был готов выходить на игру. Но меня же ставили в список травмированных. По правилам НХЛ я там должен был провести минимум неделю. Из-за этого пропустил три матча. А так бы сразу играл», – приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне у Задорова одна шайба и три ассиста в 23 матчах НХЛ.

«Колорадо» идет на втором месте Западной конференции.

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