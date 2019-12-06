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Бывшая жена Зайцева выложила видео с похищением детей. По ее словам, виноваты родственники мужа
У Маргариты забрали двух маленьких дочек.
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева, опубликовала в инстаграме видео с похищением своих детей.
Ранее экс-жена хоккеиста подала заявление в полицию, подозревая в причастности к краже родственников бывшего мужа. Спустя некоторое время отец Зайцева опроверг эту информацию, отметив, что детей забрал их родной папа.
«Видит Бог, я не хотела, чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей «семье». Но меня до сих пор трясет! 12 дней стоят в ушах их [детей] плач и крики: «Мама, мама, не хочу, помогите». Их ручки, протянутые ко мне, и мое чувство бессилия против трех взрослых мужчин, убегающих с малышками в машину. Это просто варварство какое-то, 90-е вроде прошли, но получается, что я даже в детский центр спокойно с детьми выехать не могу», – написала Маргарита под видео.
По словам бывшей супруги хоккеиста, ею было написано заявление в полицию, но ответа из правоохранительных органов до сих пор не поступило. «Няне порвали ухо, меня схватил какой-то посторонний мужчина, малышек насильно вырывали за ручки, нам с няней ничего не оставалось делать, кроме как отпустить их, чтобы просто не покалечить. Так не поступают достойные мужчины, так себя в принципе не ведут взрослые люди!
Это кошмар. И я буду бороться до конца за своих девочек. Я обращаюсь сейчас к моим бывшим свекрови и свекру: «Вы можете как угодно обзывать, оскорблять меня, и даже нападать! Но вы не имеете права впутывать крошечных девочек в свои разборки со мной. Верните мне моих дочек и не травмируйте больше их детскую психику», – добавила Маргарита.
- Никита и Маргарита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 гг. в их семье родились две дочки. Некоторое время назад стало известно, что пара развелась, а экс-супруга защитника «Оттавы» потребовала треть дохода на детей и десять минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в месяц на себя.
- Среднегодовая зарплата хоккеиста до вычета налогов составляет 4,5 миллиона долларов.
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