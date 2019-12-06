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Торнтон одним ударом нокаутировал вратаря «Каролины»
Нокаут не хуже, чем в смешанных единоборствах.
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграла у «Сан-Хосе» – 3:2.
По ходу второго периода произошел неприятный инцидент: голкипер «Каролины» Петр Мразек отмахнулся от нападающего «Сан-Хосе» Джо Торнтона, после чего Торнтон отправил чешского кипа в нокаут.
По итогам эпизода Джо получил четырехминутный штраф, а Петр – двухминутный.
- В составе «Каролины» одну из шайб забросил российский нападающий Андрей Свечников.
- В следующем туре «Каролина» встретится с «Миннесотой», а «Сан-Хосе» – с «Тампой».
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