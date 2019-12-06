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Торнтон одним ударом нокаутировал вратаря «Каролины»

Торнтон одним ударом нокаутировал вратаря «Каролины»
Eurosport

1 час назад

Нокаут не хуже, чем в смешанных единоборствах.

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграла у «Сан-Хосе» – 3:2.

По ходу второго периода произошел неприятный инцидент: голкипер «Каролины» Петр Мразек отмахнулся от нападающего «Сан-Хосе» Джо Торнтона, после чего Торнтон отправил чешского кипа в нокаут.

По итогам эпизода Джо получил четырехминутный штраф, а Петр – двухминутный.

  • В составе «Каролины» одну из шайб забросил российский нападающий Андрей Свечников.
  • В следующем туре «Каролина» встретится с «Миннесотой», а «Сан-Хосе» – с «Тампой».

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