Игорь Зайцев, отец хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева, прокомментировал видео, опубликованное в инстаграме бывшей женой спортсмена Маргаритой.

«Комнатная Муха... В свете последних событий появилось много слухов, домыслов и прочей ерунды. Хотелось бы пояснить некоторым слезливым доброжелателям, «подругам», друзьям – никогда не делайте выводов, не услышав другую сторону. Ведь вы не проводили бессонных ночей, не переживали, когда наши девочки болели, а их «мама» веселилась с любовником, ползала по столу, засыпанному марихуаной, бухала в ночных клубах, а девочки просыпались и плакали, их нужно было кормить грудью.

[Мать] не общалась с ними месяцами, все переложив на няню, ссылаясь на депрессию. А теперь ей больно! Мухам не может быть больно – у них нет сердца. А никто из сочувствующих не задавался вопросом, почему отца девочек лишили возможности видеться с ним, поставив запрет на выезд? Мой сын – бандит, насильник, убийца?! Просто так решил адвокат Бадамшин, по совместительству любовник мухи.

Никому неинтересно, куда увозили наших девочек две странные тети в тот день, когда их забрал мой сын. Вот поэтому, когда вы что-то пишете, не забывайте, что и к вам в дом может влететь насекомое, которое сильно изменит вашу жизнь», – написал Игорь Зайцев в инстаграме.

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 гг. в их семье родились две дочки. Некоторое время назад стало известно, что пара развелась.

В НХЛ-2019/20 Зайцев провел 28 матчей и отдал 7 голевых передач. Никита выступает на позиции защитника.

Бывшая жена Зайцева выложила видео с похищением детей. По ее словам, виноваты родственники мужа

Качай приложение Eurosport для iOS или Android