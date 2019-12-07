Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал о том, как поступит, если побьет рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам за всю историю НХЛ.

«Что сделаю, если побью его рекорд? Скорее всего, на льду вы меня больше не увидите. Да, моментально. Пока-пока!» – рассказал Ови в интервью ESPN.

34-летнему Овечкину осталось вколотить 216 шайб до рекорда Гретцки, у Уэйна их 894.

Если Александр сохранит текущую результативность, то догонит легенду к 38 годам. Именно в этом возрасте Гретцки ушел из спорта.

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