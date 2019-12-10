Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал картинку с упавшим на лед Владимиром Путиным, которую он недавно опубликовал в инстаграме.

«Отголоски моего летнего интервью? Я же говорю, что не читаю прессу. Поэтому даже не знаю. Скажу только, что я недавно выставлял совместную фотографию с Владимиром Владимировичем. И многие восприняли это как опять какой-то мой оппозиционный шаг.

Я не стал выходить в прямой эфир в инстаграме, чтобы объяснять людям каждое действие. Сейчас есть возможность – скажу. Я увидел смешную картинку. Кто-то уже нарезал это до меня. И я просто выставил в сторис, вот и все», – приводит «Чемпионат» слова хоккеиста.

Панарин стал игроком «Рейнджерс» в июле нынешнего года.

Ранее Артемий выступал за «Коламбус», «Чикаго», СКА, «Витязь» и «Ак Барс».

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