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Панарин – о фото с упавшим Путиным: «Увидел смешную картинку, это восприняли как оппозиционный шаг»
Артемий не думал лезть в политику.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал картинку с упавшим на лед Владимиром Путиным, которую он недавно опубликовал в инстаграме.
«Отголоски моего летнего интервью? Я же говорю, что не читаю прессу. Поэтому даже не знаю. Скажу только, что я недавно выставлял совместную фотографию с Владимиром Владимировичем. И многие восприняли это как опять какой-то мой оппозиционный шаг.
Я не стал выходить в прямой эфир в инстаграме, чтобы объяснять людям каждое действие. Сейчас есть возможность – скажу. Я увидел смешную картинку. Кто-то уже нарезал это до меня. И я просто выставил в сторис, вот и все», – приводит «Чемпионат» слова хоккеиста.
- Панарин стал игроком «Рейнджерс» в июле нынешнего года.
- Ранее Артемий выступал за «Коламбус», «Чикаго», СКА, «Витязь» и «Ак Барс».
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