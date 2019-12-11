«Эдмонтон» проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид мог стать героем встречи. Его команда уступала 0:3, но сравняла счет в начале третьего периода, а сам Макдэвид отметился тремя ассистами. Вдобавок при счете 1:3 он получил право на буллит. Но вышло ужасно.

С 50-й по 56-ю минуты «Каролина» забросила три шайбы и вырвала победу – 6:3.

Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. Он самый результативный игрок «Каролины» (34 очка).

Макдэвид возглавляет общую таблицу бомбардиров с 55 баллами в 33 матчах.

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